Промоутер Фьюри: Они с Руни немного развлекутся в тренировочном лагере

Уоррен оценил приглашение футболиста для подготовки к бою с Усиком.

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал приглашение бывшего нападающего сборной Англии Уэйна Руни в тренировочный лагерь его подопечного.

По мнению промоутера, оба спортсмена просто хотят немного поразвлекаться.

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"Я понятия не имею. Я видел Уэйна во время боя против Чисоры. Раньше я присматривал за одним членом его семьи, занимавшимся боксом.

Думаю, они немного развлекутся. Вы знаете, кто такой Тайсон, он хочет немного развлечься, и я думаю, что Уэйн Руни такой же. Кто знает, что они будут делать", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, ранее Фьюри подтвердил, что Руни поможет ему подготовиться к бою с Усиком.