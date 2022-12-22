iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой

Украинский легковес может выйти в ринг в андеркарде поединка Усик - Фьюри.
Сегодня, 17:13
Денис Беринчик / https://www.instagram.com/berinchyk/
Денис Беринчик / https://www.instagram.com/berinchyk/

Промоутер обладателя поясов EBU та WBO International в легкой весовой категории Дениса Беринчика Александр Красюк поделился планами по поводу дальнейшего развития карьеры своего подопечного.

По его словам, в следующем году украинский боксер может провести минимум два боя, первый из которых рассчитывают организовать в андеркарде поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Читай также: Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions

"Мы планируем в 2023 году сделать Денису минимум два поединка. Если все сложится хорошо, и мы организуем бой Усик - Фьюри, то он выступит в андеркарде этого шоу. Это лучший вариант для Дениса.

Если нет, то что-то ему найдем. Сейчас много хороших вечеров бокса в Англии. В любом случае, мы ему два поединка организуем в следующем году", - сказал Красюк в комментарии Boxingukraineboxing.

Напомним, ранее Денис Беринчик подписал контракт с известной промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Александр Красюк

Статьи по теме

Промоутер рассказал, как Усик помогает Украине во время войны Промоутер рассказал, как Усик помогает Украине во время войны
Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions
Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией
Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа19:29
Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата
НБА19:09
Уэйд, Новицки, Паркер и Газоль - номинанты на место в Зале славы 2023 года
Европа18:21
След в истории футбола: Левандовски стал обладателем новой награды
Формула 118:00
Хюлькенберг: Не я, так кто-то другой занял бы место Шумахера в Хаас
НБА17:35
ЛаВин пытается сбежать из Чикаго в Лейкерс
Бокс17:13
Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой
Украина16:59
Верес подписал бывшего игрока Динамо и Кривбасса
Европа15:51
Реал может подписать бронзового призера ЧМ-2022
Другие страны15:44
Роналду подпишет семилетний контракт с Ан-Насром
Формула 115:12
Сайнс: Для успеха потребуется победить сразу две сильные команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK