Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой

Украинский легковес может выйти в ринг в андеркарде поединка Усик - Фьюри.

Промоутер обладателя поясов EBU та WBO International в легкой весовой категории Дениса Беринчика Александр Красюк поделился планами по поводу дальнейшего развития карьеры своего подопечного.

По его словам, в следующем году украинский боксер может провести минимум два боя, первый из которых рассчитывают организовать в андеркарде поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Читай также: Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions

"Мы планируем в 2023 году сделать Денису минимум два поединка. Если все сложится хорошо, и мы организуем бой Усик - Фьюри, то он выступит в андеркарде этого шоу. Это лучший вариант для Дениса.

Если нет, то что-то ему найдем. Сейчас много хороших вечеров бокса в Англии. В любом случае, мы ему два поединка организуем в следующем году", - сказал Красюк в комментарии Boxingukraineboxing.

Напомним, ранее Денис Беринчик подписал контракт с известной промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.