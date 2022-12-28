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"Усик - маг, а Фьюри - очень хорош": Бывший тренер Уайта сделал прогноз на бой Александра и Тайсона

Марк Тиббс отметил превосходство британского боксера.
Сегодня, 08:56
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Марк Тиббс, бывший тренер экс-претендента на титул в супертяжелом весе Диллиана Уайта, поделился мнением по поводу поединка чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению эксперта, боксеры имеют сильные стороны, однако победителем станет британский спортсмен.

"Я выберу Фьюри из-за его габаритов. Он прирожденный супертяжеловес, но, помимо этого, Фьюри - мастеровитый и привлекательный во всех аспектах: в близком бою, на дистанции".

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"Тайсон большой неудобный гигант, не правда ли? Он знает, как справиться с тем, что находится перед ним. У него хорошие мозги, так что я отдаю Фьюри предпочтение перед Усиком. Но какой же боец Усик! Он просто маг, но Фьюри слишком большой", - приводит слова Тиббса YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Лу ДиБелла назвал самого сложного соперника для Усика в супертяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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