"Один звонок может перевернуть жизнь": Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что ему пришлось пережить тяжелый период во время подготовки к бою против Дерека Чисоры.

Как рассказал британский боксер, когда он был в тренировочном лагере, у его матери возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Один звонок может перевернуть твою жизнь с ног на голову. Мне как-то позвонили, когда я был в тренировочном лагере перед боем с Чисорой: "Мы не хотели тебе говорить, но ты должен знать, что у твоей матери были множественные инсульты. Она десять дней находится в больнице, и ей предстоит серьезная операции, где есть шансы пять к одному, что она умрет".

Меня спросили, хочу ли я увидеться с матерью перед операцией. У меня оставалась неделя до боя. Одна неделя! Поэтому я ответил: "Почему вы, черт побери, мне не сказали?" Я помчался в больницу, поговорил с врачом. У матери был тромб в горле и многочисленные инсульты. У нее с одной стороны отняло руку и ногу.

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Врач сказал: "Нам нужно провести срочную операцию, чтобы удалить кровяной тромб и поставить стент. Ее давление, уровень холестерина и сердцебиение зашкаливают". Что было бы, если бы ей не сделали операцию? Все. Как вам это? В любом случае есть шанс, что ты умрешь.

Это звонок, о котором я говорю. Один телефонный звонок отделяет тебя от катастрофы. Я рад, что мать поправилась. Ей сделали операцию, у нее все хорошо, и она восстанавливается дома", - приводит слова Фьюри Mirror.

Отметим, ранее промоутер сообщил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри согласились провести бой.