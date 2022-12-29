"Я годами был одержим им": Тайсон Фьюри - о Владимире Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу своего бывшего соперника Владимира Кличко.

По словам британца, он годами желал победить украинского спортсмена, чтобы выполнить свою задачу.

"Много лет назад на пресс-конференции Кличко спросил: "Ты хочешь мои пояса, не правда ли? Ты хочешь то, что есть у меня?" Я ответил, что не хочу пояса, а есть желание зарядить ему по лицу. Тогда он этого не понимал, но надеюсь, что может понять сегодня. Я вообще никогда не хотел ничего этого. Я просто хотел победить этого парня. И когда я его победил, мой Эверест закончился. Это было сделано. Моя жизненная цель была достигнута после победы над ним".

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"Я всегда был настроен победить Кличко. Я годами был одержим этим человеком. Одержимость чем-то - это безумие. Никто не давал мне никаких шансов. Когда я победил его, все закончилось", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.

Ранее Тайсон Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой.