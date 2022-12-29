"Василий постарел, а я молодой убийца": Стивенсон готов подраться с недавним соперником Ломаченко

Бывший обладатель титулов WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон, поднявшийся в легкий дивизион, выразил желание подраться с Джемейном Ортисом.

По мнению американского боксера, их бой мог бы сложиться более интересно, чем с Василием Ломаченко, который недавно с трудом его одолел после возвращения.

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"Джемейн Ортис есть у меня в списке. Я знаю его лично. Он не собирается отказывать. Он ни от кого не отказывается. Он отлично справился с Ломаченко. Он просто был лидером. Я уже знаю, что с ним трудно драться кому угодно.

Он лидер, я думаю, что первые шесть раундов он начнет с жары. Затем следующие шесть он затихнет. Мир хотел бы видеть этот бой только на основе того, что он сделал с Ломаченко. Василий постарел, он медленно падает. Я же молодой убийца. Если мы будем драться в Ортисом, это будет не то же самое что с Ломаченко", - цитирует Стивенсона Boxing Scene.

Ранее Стивенсон также назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни.