Прогрейс предсказал победителя поединка Ломаченко - Хэйни

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс высказался о потенциальном поединке абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам американца, он затрудняется назвать однозначного победителя, однако верит в победу соотечественника.

"Я не знаю, как сложится бой. Думаю, я больше склоняюсь в сторону Девина Хэйни. Он намного больше. Хэйни вышел на ринг к Ломаченко и выглядел гораздо крупнее него. Я считаю, что навыки Ломы все еще при нем, но он мог постареть и подрастерять их".

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"Я отдаю предпочтение Девину Хэйни. Он крупнее, моложе, а еще я думаю, что навыки Ломаченко могли немного ухудшиться. Но это все равно будет хороший бой. Не скажу, что шансы равны, но здесь все близко, почти поровну", - сказал Прогрейс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Отметим, что Ломаченко и Хэйни ведут переговоры о проведении титульного поединка.

Ранее сообщалось, что одиозный украинский боксер проведет бой с чемпионом мира в четырех весовых категориях.