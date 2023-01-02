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"Послушный чертенок в руках московского дьявола": Гераскевич оценил поведение Ломаченко

Боксер в очередной раз оскандалился антиукраинскими действиями.
Сегодня, 09:58
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал антиукраинское поведение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Накануне боксер, несмотря на возмущение, настойчиво публиковал видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом.

Читай также: Ломаченко опубликовал видео с митрополитом УПЦ МП, который заявляет, что "Украина ведет войну против Бога"

"На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа.

Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола", - написал Гераскевич в Twitter.

Напомним, что украинский теннисист Сергей Стаховский также резко отреагировал на поведение Василия Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Владислав Гераскевич

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