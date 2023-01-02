"Послушный чертенок в руках московского дьявола": Гераскевич оценил поведение Ломаченко
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал антиукраинское поведение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.
Накануне боксер, несмотря на возмущение, настойчиво публиковал видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом.
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"На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа.
Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола", - написал Гераскевич в Twitter.
🤮— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) December 31, 2022
На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу.
Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола. pic.twitter.com/wmag3Vr7pq
Напомним, что украинский теннисист Сергей Стаховский также резко отреагировал на поведение Василия Ломаченко.