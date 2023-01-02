"Послушный чертенок в руках московского дьявола": Гераскевич оценил поведение Ломаченко

Боксер в очередной раз оскандалился антиукраинскими действиями.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал антиукраинское поведение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Накануне боксер, несмотря на возмущение, настойчиво публиковал видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом.

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"На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа.

Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола", - написал Гераскевич в Twitter.

🤮

На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу.



Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола. pic.twitter.com/wmag3Vr7pq — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) December 31, 2022

Напомним, что украинский теннисист Сергей Стаховский также резко отреагировал на поведение Василия Ломаченко.