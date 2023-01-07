iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Питер Фьюри: Усик умеет на ринге абсолютно все

Дядя именитого боксера похвалил украинского тяжеловеса.
Сегодня, 15:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Питер Фьюри, дядя чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, объяснил, чем Александр Усик лучше Владимира и Виталия Кличко.

"Кличко бились так, как подобает большим мужикам. Они были хорошими боксерами своего времени, но Усик – разносторонней. Он и бьет, и уклоняется, у него есть весь набор навыков. То есть, Александр не просто освоил что-то одно, он переключается, меняет скорость и стиль боя, умеет на ринге абсолютно все" – сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в первой половине 2023 года.

Ранее британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Питер Фьюри

Статьи по теме

Британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри Британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри
Джойс включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса Джойс включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса
"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри "Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри
Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа17:53
Клопп: ван Дейк вылетел более чем на месяц
Европа17:49
Йорк: Роналду создаст наследние в саудовском футболе
НБА17:33
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер-битер Оладипо с логотипа, ЛеБрон все еще умеет летать
Европа17:23
Впервые в 21-м веке в старте Реала на матч Ла Лиги не вышел ни один испанец
Биатлон17:20
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:15
Вильярреал - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании
Биатлон17:12
Кубок мира в Поклюке: Йоханнес Бе выиграл гонку преследования
Формула 117:09
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: МакЛарен и Астон Мартин разделят одну дату
Европа17:01
Тен Хаг жестко прошелся по трансферной политике МЮ
Европа16:48
Гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Портсмутом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK