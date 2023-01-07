Питер Фьюри: Усик умеет на ринге абсолютно все

Питер Фьюри, дядя чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, объяснил, чем Александр Усик лучше Владимира и Виталия Кличко.

"Кличко бились так, как подобает большим мужикам. Они были хорошими боксерами своего времени, но Усик – разносторонней. Он и бьет, и уклоняется, у него есть весь набор навыков. То есть, Александр не просто освоил что-то одно, он переключается, меняет скорость и стиль боя, умеет на ринге абсолютно все" – сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в первой половине 2023 года.

Ранее британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри.