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Стал известен следующий соперник Фьюри после боя с Усиком

Фрэнк Уоррен заявил о потенциальном выборе Фьюри.
Сегодня, 07:24
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, поделился мнением о своем подопечном.

По словам функционера, британец после боя с украинцем Александром Усиком намерен встретиться с обязательным претендентом по версии WBA Даниэлем Дюбуа. 

"Дюбуа и Джойсу сейчас придется топтаться на месте, ведь Тайсон подерется с Усиком. Надеюсь, что Фьюри справиться с этой задачей.

Он встретится с Усиком, а потом будут обязательные защиты. Первым в очереди стоит WBA. Тайсон должен будет принять решение, хочет он драться с Даниэлем или освободит титул. Конечно, сначала ему нужно победить Усика".

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"Оба парня в хорошем положении. К тому же Тайсон уже сказал, что хочет драться с Джо Джойсом. Так что в этом году Фьюри ждет два больших боя", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что команда Усика получила контракт на бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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