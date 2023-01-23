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Джойс назвал фаворита боя Усик - Фьюри, выразив желание подраться с победителем

Боксер озвучил, поединок из каким соперником считает более привлекательным.
Сегодня, 15:11
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам боксера, он считает своего соотечественника фаворитом поединка и хотел бы встретиться с ним в ринге, поскольку считает подобный бой более привлекательным, чем с украинцем.

"Многое зависит от того, кто победит. Усик или Фьюри. Очевидно, что если Тайсон победит, а он, вероятно, и победит, то я хотел бы сразиться с Фьюри следующим.

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Это был бы безумный бой. Хотя я не списываю Усика со счетов, потому что он крутой и опытный боец ​​и создаст Фьюри некоторые проблемы.

Впрочем, я знаю, что Усик не хочет драться со мной, находя какие-то отговорки. Я просто проведу поединок в апреле, а летом уже устрою более крупный бой", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Ранее Джойс также предположил, что Усик может противопоставить Фьюри в их возможном бою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джо Джойс

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