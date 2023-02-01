Стало известно, кто заменит Усика, если у него сорвется бой с Фьюри

Британец может выйти в ринг с бывшим чемпионом UFC.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри потенциально проведет поединок против Александра Усика.

Британец ранее заявил, если не сможет выйти на ринг с украинцем, то подерется с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну. Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что они действительно рассматривать кандидатуру Нганну в качестве запасного варианта.

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"Это вариант, о котором Тайсон упомянул в нашем разговоре. Да мы рассматриваем этот вариант, если бой с Усиком провалится, но я сомневаюсь, что так будет.

То, над чем мы сейчас работаем, это поединок против Усика, но эта позиция тоже открыта", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее украинский боксер изящно обратился к Фьюри.