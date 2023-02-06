Джойс: Усик доставит проблемы Фьюри

Непобежденный боксер Джо Джойс поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британца, украинский спортсмен окажет достойное сопротивление, чем может удивить Фьюри.

"По Усику достаточно сложно попасть. Александр выбрасывает много ударов, так что я думаю, что он доставит Фьюри определенных проблем. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, он длинный, высокий, у него есть футворк".

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"Усик будет танцевать по рингу и пытаться вырвать победу. Фьюри попытается его избить, он будет делать то, что делают большие парни - наваливаться на него и так далее", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Ожидается, что поединок Усик - Фьюри, вероятно, состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее сообщалось, что Джойс официально получил нового соперника.