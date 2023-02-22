Майкл Хантер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Популярный американский супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По мнению американского спортсмена, украинец и британец не смогут нокаутировать друг друга. Поединок пройдет достаточно осторожно с переменной инициативой боксеров.

"Это будет очень близкий бой. Усик проиграет стартовые раунды и, пожалуй, начнет побеждать ближе к концу поединка. Он выиграет большую часть заключительных раундов. Я считаю, что это выльется в ничью или раздельное решение судей.

Я не думаю, что один из них нокаутирует другого. Я так это вижу. Усику нужно сделать несколько вещей, немного выходящих за его рамки, чтобы заявить о себе. Мне кажется, он это сделает, у него есть инструменты для этого".

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"Александр - очень умный и может внести эти правки. Я думаю, он может либо проиграть, либо выиграть близким раздельным решением. Или же, возможно, будет ничья", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее Василий Ломаченко оценил шансы украинца в бою с Фьюри.