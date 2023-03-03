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"Фьюри - не Джошуа": Гвоздик оставил предупреждение Усику

Александр Гвоздик назвал сильные стороны чемпионов.
Сегодня, 09:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, Усику будет труднее в бою с Тайсоном, чем в поединках с Энтони Джошуа.

"Это не будет легко, ведь Фьюри - это не Джошуа. Тайсон будет использовать свою силу, габариты и вес. Он в любом случае знает, как драться. Если Усик будет способен перебоксировать его… Александр лучше на ногах, он лучше двигается, но Фьюри - большой".

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"Как по мне, это бой с равными шансами. Но произойти может все что угодно. Оба бойца очень хороши", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Гвоздик

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