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"Рад, что у них нет пункта о реванше": Джойс намерен сразиться с победителем боя Фьюри - Усик

Британский боксер назвал приоритетного для себя соперника.
Сегодня, 13:24
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил о готовности подраться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, если их бой сорвется, или же встретиться в ринге с победителем.

По словам временного чемпиона WBO, он не против боя и с британцем, и с украинцем, но считает приоритетным поединок против соотечественника.

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"Возможно, я выйду на замену. Это хороший запасной план для всех нас. Я рад слышать, что у них нет пункта о реванше. Последнее время мы видели много реваншей. Это все тормозит дивизион, не так ли? Очень приятно слышать, что после этого боя его не будет. Поэтому я смогу встретиться с победителем.

Я не против снова подраться с Усиком, но бой с Фьюри более важный. Я уверен в своих силах, и нет сомнений, что против любого из парней будет отличное противостояние, но мне более нравится вариант с Фьюри", - - приводит слова Джойса Sky Sports.

Ранее промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри в запланированную дату.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джо Джойс

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