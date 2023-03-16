"Рад, что у них нет пункта о реванше": Джойс намерен сразиться с победителем боя Фьюри - Усик

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил о готовности подраться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, если их бой сорвется, или же встретиться в ринге с победителем.

По словам временного чемпиона WBO, он не против боя и с британцем, и с украинцем, но считает приоритетным поединок против соотечественника.

Читай также: Джойс официально получил нового соперника

"Возможно, я выйду на замену. Это хороший запасной план для всех нас. Я рад слышать, что у них нет пункта о реванше. Последнее время мы видели много реваншей. Это все тормозит дивизион, не так ли? Очень приятно слышать, что после этого боя его не будет. Поэтому я смогу встретиться с победителем.

Я не против снова подраться с Усиком, но бой с Фьюри более важный. Я уверен в своих силах, и нет сомнений, что против любого из парней будет отличное противостояние, но мне более нравится вариант с Фьюри", - - приводит слова Джойса Sky Sports.

Ранее промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри в запланированную дату.