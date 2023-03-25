Усик: Фьюри не собирался со мной драться, лишь высмеять мой внешний вид

Недавно стало известно, что фанаты бокса так и не увидят бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Команда британского боксера постоянно меняла условия контракта, что в итоге привело к срыву поединка. По мнению украинца, Фьюри изначально не хотел выходить с ним на один ринг.

"На этот раз мой опыт в Великобритании был странным. Я ожидал большого боя. Но вместо этого мой противник не хотел драться со мной, он просто хотел посмеяться над моей внешностью", - цитирует украинского чемпиона Boxing Kingdom.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк дал комментарий, в котором выделил причину, по которой бой его клиента с Тайсоном Фьюри был отменен.