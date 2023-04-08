"Просто хочу его отметелить": Альварес жестко высказался о реванше с Биволом

Мексиканский боец нацелен на успех в повторном поединке со своим обидчиком.

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес высказался по поводу реванша против обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

По словам мексиканского бойца, повторный поединок должен пройти в той же весовой категории, что и первый, и он жаждет отомстить оппоненту за поражение.

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"Реванш пройдет в том же весе, что и первый бой - в полутяжелом.

Если я заставлю его спуститься на категорию ниже, все тут же начнут говорить. Каждый, бл**ь, будет болтать, что он заставил его спуститься в весе, поэтому он проиграл. Хотя они ни словом не обмолвились, когда я поднялся выше, а ведь это практически то же самое.

Я просто хочу его отметелить", - приводит слова Альвареса Boxing Social.

Ранее промоутер Эдди Хирн высказался о возможных следующих поединках Сауля Альвареса.