"Все это знают": Альварес озвучил приоритетную цель на этот год

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес перед ближайшим боем с Джоном Райдером заявил, что на данный момент главной целью для него является реванш с обладателем титула WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, от которого он потерпел поражение.

По словам мексиканского боксера, он рассчитывает провести повторный поединок против своего обидчика до конца этого года.

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"Все это знают, я хочу провести бой-реванш с Биволом. Это моя цель в этом году. Посмотрим, но это моя цель на этот год.

Райдер слабый? Они говорили то же самое о Биволе - это был легкий бой, и вы видели, что произошло, верно? Любой бой опасен. В боксе никогда не можешь быть полностью уверенным", - сказал Альварес в комментарии TMZ Sports.

Ранее промоутер Эдди Хирн высказался о возможных следующих поединках Сауля Альвареса.