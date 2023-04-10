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"Готов на любые условия": Стивенсон хочет получить бой с Хэйни

Дебютант легкого дивизиона бросил вызов абсолютному чемпиону.
Сегодня, 12:35
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Шакур Стивенсон после победы над Шуичиро Йошино в своем дебютном поединке в легкой весовой категории хочет встретиться в ринге с абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни, которому еще предстоит подраться с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, ради этого боя он готов пойти на любые условия.

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"Когда я бросал вызов Девину, то смотрел на это с точки зрения, что сейчас никто не уверен, в каком направлении он собирается двигаться. Я слышал безумные слова о том, что Хэйни может решить остаться в этом весе ради меня.

Давайте сделаем это. Давайте устроим бой. Я готов. Мы можем драться в Вегасе, мы можем драться в Нью-Йорке, мы встретимся, где он захочет. Я готов пойти на любые условия", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

Ранее Шакур Стивенсон также оценил свой успешный дебют в легком весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон девин хэйни

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