iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Все еще вижу правым глазом": Джойс рассказал о своем состоянии после поражения от Чжилея

Британский боксер оценил степень тяжести полученного повреждения.
Сегодня, 12:42
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс после поражения от Чжана Чжилея рассказал, насколько серьезно был поврежден его глаз, из-за чего поединок был остановлен.

По словам боксера, он еще должен пройти дополнительное обследование, но считает, что все должно быть хорошо.

Читай также: "Я разочарован, но вернусь": Джойс отреагировал на неожиданное поражение от Чжилея

"Я все еще вижу правым глазом. Думаю, что он просто в гематоме. Теперь это формальность - пойти в больницу, чтобы проверить, не поврежден ли он или что-то в этом роде. Похоже, что у меня теперь глаз Терминатора. Я думаю, что у меня там все хорошо.

Источник: Getty Images

Я не мог уйти от его прямого левого удара. Он продолжал бить меня по глазу, и он у меня распух. Вот что бывает, когда рискуешь. Иногда все идет не так, как планировал. Я думал, что одержу победу, и очень сожалею, что этого не произошло", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

Статьи по теме

Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем
Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джойсом Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джойсом
Зинченко пропустит матч против Вест Хэма Зинченко пропустит матч против Вест Хэма
Эксперт предположил, почему Ферстаппен выступает против спринтов Эксперт предположил, почему Ферстаппен выступает против спринтов
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Зинченко пропустит матч против Вест Хэма
Бокс14:58
Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем
Формула 114:50
Эксперт предположил, почему Ферстаппен выступает против спринтов
Европа14:25
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с абсолютным аутсайдером Ла Лиги
Европа14:09
Реал продлит контракт с одним из лидеров команды
14:05
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
Другие13:57
Середа выборол серебро на Кубке мира по прыжкам в воду
Лига Чемпионов13:31
Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити
Бокс13:29
Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд
Европа12:58
Форвард Лацио попал в ДТП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK