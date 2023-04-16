"Все еще вижу правым глазом": Джойс рассказал о своем состоянии после поражения от Чжилея

Британский супертяжеловес Джо Джойс после поражения от Чжана Чжилея рассказал, насколько серьезно был поврежден его глаз, из-за чего поединок был остановлен.

По словам боксера, он еще должен пройти дополнительное обследование, но считает, что все должно быть хорошо.

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"Я все еще вижу правым глазом. Думаю, что он просто в гематоме. Теперь это формальность - пойти в больницу, чтобы проверить, не поврежден ли он или что-то в этом роде. Похоже, что у меня теперь глаз Терминатора. Я думаю, что у меня там все хорошо.

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Я не мог уйти от его прямого левого удара. Он продолжал бить меня по глазу, и он у меня распух. Вот что бывает, когда рискуешь. Иногда все идет не так, как планировал. Я думал, что одержу победу, и очень сожалею, что этого не произошло", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.