Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд

Английский средневес Дензел Бентли (18-2-1, 15 KO) одержал яркую победу в противостоянии с шотландцем Кираном Смитом (18-2, 7 КО).

Поединок состоялся в Лондоне на CopperBox Arena в рамках боксерского шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions и прошел в андеркарде главного события вечера - боя Джо Джойса с Чжаном Чжилеем.

Читай также: Чжилей одержал сенсационную досрочную победу над Джойсом

Бентли успешно защитил свое звание чемпиона Великобритании по версии ВВВоС, одержав мгновенную досрочную победу, для которой ему потребовалось всего 45 секунд.

В первом раунде английский боксер потряс соперника левым хуком и добил правым боковым, после чего тот рухнул на настил ринга и не мог прийти в себя.

HUGE KO 💥



Denzel Bentley defends his British title in emphatic fashion with a first-round KO of Kieran Smith 👏🏼



🎬 @BTSportBoxing #BentleySmith #JoyceZhang pic.twitter.com/h9FRmRUrBB — IFL TV (@IFLTV) April 15, 2023

Напомним, на ISPORT также доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.