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Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд

Мгновенная развязка поединка, состоявшегося в андеркарде боя Джойс - Чжилей.
Сегодня, 13:29
Бентли быстро нокаутировал Смита / Getty Images
Бентли быстро нокаутировал Смита / Getty Images

Английский средневес Дензел Бентли (18-2-1, 15 KO) одержал яркую победу в противостоянии с шотландцем Кираном Смитом (18-2, 7 КО).

Поединок состоялся в Лондоне на CopperBox Arena в рамках боксерского шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions и прошел в андеркарде главного события вечера - боя Джо Джойса с Чжаном Чжилеем.

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Бентли успешно защитил свое звание чемпиона Великобритании по версии ВВВоС, одержав мгновенную досрочную победу, для которой ему потребовалось всего 45 секунд.

В первом раунде английский боксер потряс соперника левым хуком и добил правым боковым, после чего тот рухнул на настил ринга и не мог прийти в себя.

Напомним, на ISPORT также доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео нокаута

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Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

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