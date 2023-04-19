"Продолжу драться": Джойс сделал заявление после неожиданного поражения от Чжилея

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что не собирается сдаваться после неожиданного поражения от Чжана Чжилея.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам вернуться, в том числе и снова встретившись в ринге с китайцем, чтобы взять у него реванш.

Читай также: Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем

"Прежде чем вы все спишите меня со счетов, со мной все нормально, просто у меня подбитый глаз. Я думаю, что буду в порядке и продолжу драться, ведь я в добром здравии.

Правда, это не было отличное выступление, но я начну с чистого листа. Я должен стать лучше. Чжилей оказался сильнее в тот вечер, но я все равно думаю, что могу победить его, пусть он и сильный соперник", - написал Джойс в Twitter.

Ранее Чжан Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джо Джойсом.