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"Скоро будут новости": Джойс сделал важное заявление о возможном реванше с Чжилеем

Британский боксер намерен провести повторный бой со своим обидчиком.
Сегодня, 10:12
Джойс хочет взять реванш у Чжилея / Getty Images
Джойс хочет взять реванш у Чжилея / Getty Images

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался по поводу реванша с Чжаном Чжилеем, от которого он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в недавнем бою.

Британский боксер заявил, что готов снова встретиться в ринге с китайцем и стремится реабилитироваться.

"Мы встречались с Уорренами, так что скоро будут новости. Было бы здорово реваншироваться за поражение от Чжана Чжилея, провести больше раундов без синяка под глазом. Думаю, я все еще оставался бы в бою и начал бы подбираться к нему в поздних раундах. Но мое уважение Чжилею, он отличный соперник. Безусловно, он сделал свое дело, это был тяжелый бой.

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Я был очень разочарован, но я бы хотел взять реванш. Надеюсь, что мы подеремся еще раз. У нас есть много вариантов, на этом поединке свет не сошелся клином. Я был в отличном положении. Я не был обязан принимать бой с Чжилеем, но я хочу реваншироваться, вернуться на лидирующую позицию и перейти к боям покрупнее и получше.

Я не жалею о том, что согласился на этот бой. Это просто часть моей истории. Я потерял нолик, но продолжу драться, буду участвовать в отличных вечерах бокса. Есть много разных вариантов, нужно только подождать", - цитирует Джойса Sky Sports.

Отметим, ранее Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джойсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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