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Альварес и Райдер устроили битву взглядов перед боем

Соперники сойдутся в ринге 6 мая в Мексике.
Сегодня, 12:46
Сауль Альварес и Джон Райдер / Getty Images
Сауль Альварес и Джон Райдер / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом по линии WBO Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Поединок мексиканского и британского боксеров состоится 6 мая на арене Akron Stadium в Гвадалахаре.

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Накануне боя будущие соперники встретились лицом к лицу и устроили традиционную дуэль взглядов.

Ранее Сауль Альварес озвучил приоритетную цель на этот год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес джон райдер

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