Альварес и Райдер устроили битву взглядов перед боем

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом по линии WBO Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Поединок мексиканского и британского боксеров состоится 6 мая на арене Akron Stadium в Гвадалахаре.

Накануне боя будущие соперники встретились лицом к лицу и устроили традиционную дуэль взглядов.

