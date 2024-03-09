Альварес официально получил следующего соперника, названы дата и место боя
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) окончательно согласовал свой ближайший поединок.
Мексиканский боксер проведет защиту своих титулов против обладателя пояса WBC Silver соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).
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Бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
🚨🥊 Done Deal! 🥊🚨— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
🇲🇽 @Canelo will take on @jaimemunguia15 for the undisputed WBC, WBA, IBF & WBO super-middleweight world titles🇲🇽
Saturday May 4. Live at https://t.co/FoiaUucafv #CaneloMunguia@premierboxing | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/NMi78EFA0h
Напомним, что в своем последнем бою Альварес одержал победу единогласным решением судей над Джермеллом Чарло, а Мунгия техническим нокаутом одолел Джона Райдера.
Ранее Альварес исключил возможность боя с Теренсом Кроуфордом.
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