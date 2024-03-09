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Альварес официально получил следующего соперника, названы дата и место боя

Мексиканский абсолютный чемпион встретится в ринге с непобежденным соотечественником.
Сегодня, 10:59
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) окончательно согласовал свой ближайший поединок.

Мексиканский боксер проведет защиту своих титулов против обладателя пояса WBC Silver соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).

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Бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что в своем последнем бою Альварес одержал победу единогласным решением судей над Джермеллом Чарло, а Мунгия техническим нокаутом одолел Джона Райдера.

Ранее Альварес исключил возможность боя с Теренсом Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Хайме Мунгия

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