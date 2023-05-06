Альварес объяснил, за счет чего побьет Райдера

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от ближайшего боя с Джоном Райдером.

По мнению мексиканца, начало поединка может получиться непростым, но за счет опыта он должен справиться с оппонентом.

Читай также: Альварес и Райдер устроили битву взглядов перед боем

"Мы все знаем, что получается хороший бой, когда оба бойцы всегда идут вперед. Джон - отличный боец. Он левша и может наносить удары, как с любой дистанции, так и с любого положения.

В первых раундах будет немного сложно, но у меня есть опыт, чтобы справиться с этим", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Напомним, что бой Альварес - Райдер состоится 6 мая на арене Akron Stadium в Гвадалахаре, Мексика.

Ранее мексиканский и британский боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания накануне поединка.