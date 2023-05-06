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"Пришло мое время": Райдер оценил свои шансы в бою с Альваресом

Британскому боксеру будет противостоять абсолютный чемпион.
Сегодня, 16:59
Джон Райдер / Getty Images
Джон Райдер / Getty Images

Обязательный претендент по линии WBO Джон Райдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса.

По словам британского боксера, он хорошо подготовиться к этому поединку и считает, что у него есть шансы на успех.

"Я планирую сделать пояса Сауля Альвареса своими. Титульный бой не был подарком для меня. Мне приходилось снова и снова упорно работать ради этого.

Сейчас я чувствую, что пришло мое время. Не сказал бы, что я терял надежду, но путь был облачным и туманным. Иногда я двигался, не зная о месте назначения. Просто шаг за шагом. Я не терял веры, и вот я здесь.

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У нас с Канело одинаковый рост и похожее телосложение, поэтому я думаю, что это будет отличный поединок. Многие люди отмечают, насколько мы похожи. Я посмотрел все бои Альвареса с конца 2000-х годов. Я уже все видел, поэтому мне не будет трудно изучить его уже в качестве соперника.

У меня замечательный тренер Тони Симс. Он будет упорно работать над тем, чтобы подобрать все необходимое. 6 мая у нас будет отличный план на бой", - цитирует Райдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Альварес - Райдер состоится 6 мая на арене Akron Stadium в Гвадалахаре, Мексика.

Ранее мексиканский и британский боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания накануне поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес джон райдер

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