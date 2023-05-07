"Давайте сделаем это": Промоутер озвучил главную цель Альвареса после победы над Райдером

Промоутер Эдди Хирн оценил победу абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса над Джоном Райдером и поделился планами боксера на будущее.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing в очередной раз подтвердил, что мексиканский боец хотел бы провести реванш с обладателем пояса WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрием Биволом.

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"Невероятная атмосфера в Гвадалахаре. Отличное выступление от Канело. Джон Райдер - жесткий, очень жесткий парень. Он был сильно потрясен, получил перелом носа во втором раунде, но сражался в каждом раунде.

Сегодня день Сауля Альвареса. Дальше он хочет драться с Дмитрием Биволом. Давайте сделаем это", - сказал Хирн в комментарии DAZN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Райдер.