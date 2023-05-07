iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Давайте сделаем это": Промоутер озвучил главную цель Альвареса после победы над Райдером

Эдди Хирн рассказал о планах мексиканского абсолютного чемпиона.
Сегодня, 13:14
Сауль Альварес и Эдди Хирн / Getty Images
Сауль Альварес и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн оценил победу абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса над Джоном Райдером и поделился планами боксера на будущее.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing в очередной раз подтвердил, что мексиканский боец хотел бы провести реванш с обладателем пояса WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрием Биволом.

Читай также: Альвареc: Все знают, что мы хотим реванша с Биволом

"Невероятная атмосфера в Гвадалахаре. Отличное выступление от Канело. Джон Райдер - жесткий, очень жесткий парень. Он был сильно потрясен, получил перелом носа во втором раунде, но сражался в каждом раунде.

Сегодня день Сауля Альвареса. Дальше он хочет драться с Дмитрием Биволом. Давайте сделаем это", - сказал Хирн в комментарии DAZN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Райдер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Эдди Хирн Дмитрий Бивол джон райдер

Статьи по теме

"Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы "Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы
"Это выбило меня из колеи": Райдер назвал причину поражения от Альвареса "Это выбило меня из колеи": Райдер назвал причину поражения от Альвареса
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Днепр-1 обыграл Черноморец в матче со скандальными решениями судьи Днепр-1 обыграл Черноморец в матче со скандальными решениями судьи
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:18
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Украина15:09
Днепр-1 обыграл Черноморец в матче со скандальными решениями судьи
Бокс15:02
"Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы
Украина14:58
Металлист переиграл Львов "в матче за шесть очков"
Европа14:49
Довбик забил после "левого" пенальти, но его заставили перебить из-за нарушения вратаря
Европа14:44
Горячая фанатка Наполи вышла в город обнаженной в честь завоевания чемпионства
Европа14:32
Гвардиола остался недоволен важным решением Холанда в матче против Лидса
Европа14:02
Аль-Хиляль предложил Месси играть с двумя экс-партнерами по Барселоне
Европа13:57
Бензема - самый титулованный игрок в истории Реала
Бокс13:53
"Это выбило меня из колеи": Райдер назвал причину поражения от Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK