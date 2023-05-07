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"Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы

Соперники прошли всю дистанцию, а мексиканец выиграл единогласным решением судей.
Сегодня, 15:02
Альварес победил Райдера / Getty Images
Альварес победил Райдера / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал свою победу над Джоном Райдером.

Мексиканский боксер похвалил своего оппонента, заявив, что тот лучший из британских соперников, с которыми он дрался.

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"Нужно отдать должное Райдеру - он вышел драться. Джон очень хорошо подготовился к поединку, и я уважаю его за то, какой бой он дал.

Он сильный, он сделал на ринге все, что мог. Это то, чего я и ожидал от него, так как я смотрел его поединки против других бойцов. Он жесткий. Является ли Райдер лучшим британским боксером, с которым я дрался? Думаю, да", - приводит слова Альвареса talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Райдер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес джон райдер

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