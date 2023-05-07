"Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал свою победу над Джоном Райдером.
Мексиканский боксер похвалил своего оппонента, заявив, что тот лучший из британских соперников, с которыми он дрался.
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"Нужно отдать должное Райдеру - он вышел драться. Джон очень хорошо подготовился к поединку, и я уважаю его за то, какой бой он дал.
Он сильный, он сделал на ринге все, что мог. Это то, чего я и ожидал от него, так как я смотрел его поединки против других бойцов. Он жесткий. Является ли Райдер лучшим британским боксером, с которым я дрался? Думаю, да", - приводит слова Альвареса talkSPORT.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Райдер.