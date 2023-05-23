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"Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее

Чемпион WBC рассчитывает устроить громкие поединки.
Вчера, 22:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своих дальнейших планах.

По словам британского боксера, он хочет провести несколько больших боев, в частности против Александра Усика, а также может встретиться в ринге с победителем реванша между Чжаном Чжилеем и Джо Джойсом.

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"Я собираюсь провести несколько больших боев в этом и в следующем году. У нас на горизонте есть поединок за звание абсолютного чемпиона за все пояса против Александра Усика. О нем говорят уже больше года. Но есть и другие большие поединки, потому мы сейчас работаем над некоторыми возможностями.

Мы должны были поговорить о бое с Чжаном Чжилеем, но Джо Джойс активировал пункт о реванше, поэтому теперь у них будет бой-реванш, и, возможно, победитель получит шанс сразиться со мной позже", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джо Джойс Чжан Чжилей

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