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Деревянченко и Мунгия устроили дуэль взглядов перед боем

Украинский и мексиканский боксеры встретятся в ринге 10 июня.
Сегодня, 07:55
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).

Бой состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.

Читай также: Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко

Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции и устроили традиционную битву взглядов.

Ранее Сергей Деревянченко оценил значимость боя против Хайме Мунгии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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