Деревянченко и Мунгия устроили дуэль взглядов перед боем

Украинский и мексиканский боксеры встретятся в ринге 10 июня.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).

Бой состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.

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Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции и устроили традиционную битву взглядов.

Ранее Сергей Деревянченко оценил значимость боя против Хайме Мунгии.