Деревянченко и Мунгия устроили дуэль взглядов перед боем
Украинский и мексиканский боксеры встретятся в ринге 10 июня.
Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).
Бой состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.
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Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции и устроили традиционную битву взглядов.
FACE OFF ✅— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2023
Let battle commence! 🥊
Watch #MunguiaDerevyanchenko LIVE on https://t.co/FoiaUucI53 on June 10th! #DAZNBoxing pic.twitter.com/pduzsgs8hs
Ранее Сергей Деревянченко оценил значимость боя против Хайме Мунгии.