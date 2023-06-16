"Снова недооценивают меня": Чжилей призвал Джойса отказаться от незамедлительного реванша

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей сделал неожиданное заявление по поводу реванша с Джо Джойсом, который ранее воспользовался прописанной в контракте возможностью на повторный бой.

Китайский боксер призвал британца не спешить с их второй встречей в ринге, а провести промежуточные поединки.

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"На его месте, я провел бы один или два промежуточных боя. Я не понимаю, почему его команда так спешит. Я думаю, что его команда совершила ошибку в первом бою и сейчас близка, чтобы сделать вторую. Если я снова побью Джо Джойса, его карьере придет конец.

Его команда не провела тщательную работу после нашего первого боя. Они так и не раскусили меня. Это ошибка. Они снова недооценивают меня", - приводит слова Чжилея Boxing Social.

Напомним, ранее стали известны дата и место проведения реванша Джойс - Чжилей.