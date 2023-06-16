iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Снова недооценивают меня": Чжилей призвал Джойса отказаться от незамедлительного реванша

Китаец дал совет поверженному сопернику, активировавшему опцию о повторном поединке.
Сегодня, 13:28
Чжилей победил Джойса в первом бою / Getty Images
Чжилей победил Джойса в первом бою / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей сделал неожиданное заявление по поводу реванша с Джо Джойсом, который ранее воспользовался прописанной в контракте возможностью на повторный бой.

Китайский боксер призвал британца не спешить с их второй встречей в ринге, а провести промежуточные поединки.

Читай также: "Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри

"На его месте, я провел бы один или два промежуточных боя. Я не понимаю, почему его команда так спешит. Я думаю, что его команда совершила ошибку в первом бою и сейчас близка, чтобы сделать вторую. Если я снова побью Джо Джойса, его карьере придет конец.

Его команда не провела тщательную работу после нашего первого боя. Они так и не раскусили меня. Это ошибка. Они снова недооценивают меня", - приводит слова Чжилея Boxing Social.

Напомним, ранее стали известны дата и место проведения реванша Джойс - Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри "Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри
"Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее "Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее
"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея "Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея
На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Велоспорт15:51
На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм
15:30
Футбол и баскетбол для детей: спортивные секции при поддержке Favbet Foundation
Европа15:27
Хавбек Баварии не планирует покидать команду
Бокс15:05
"Уничтожу его": Хргович выразил желание подраться с Джошуа
Европа14:56
Манчестер Юнайтед нацелился на голкипера Интера
Украина14:34
Трубин: С радостью и честью буду надевать футболку молодежной сборной
НБА14:28
Попович подпишет новый контракт с Сан-Антонио и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА
Еврокубки14:05
В Греции досрочно завершили финальный матч - фанаты забросали файерами скамейку Олимпиакоса
Украина13:56
Мудрик: Не могу не поехать на молодежный Евро-2023
Формула 113:30
Ферстаппен надеется, что "зверь" Алонсо выиграет гонку в 2023 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK