"В первом бою я создал историю": Чжилей высказался о реванше с Джойсом
Боксеры в сентябре проведут второй поединок.
Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал предстоящий реванш против Джо Джойса.
По словам китайского боксера, он будет подходить к повторному поединку так, будто их первой встречи в ринге не было.
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"В прошлом бою я создал историю. Я верю, что лучший способ унаследовать историю - написать новую.
Я смотрю на реванш как на новый бой. Я смотрю на Джо Джойса так, словно никогда не дрался с ним раньше. Я начал с нуля, и это новый я", - приводит слова Чжилея пресс-служба Queensberry Promotions.
Ранее Джо Джойс обозначил цель на реванш с Чжаном Чжилеем.