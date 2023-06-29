"В первом бою я создал историю": Чжилей высказался о реванше с Джойсом

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал предстоящий реванш против Джо Джойса.

По словам китайского боксера, он будет подходить к повторному поединку так, будто их первой встречи в ринге не было.

Читай также: Чжилей - Джойс: дата и место реванша официально утверждены

"В прошлом бою я создал историю. Я верю, что лучший способ унаследовать историю - написать новую.

Я смотрю на реванш как на новый бой. Я смотрю на Джо Джойса так, словно никогда не дрался с ним раньше. Я начал с нуля, и это новый я", - приводит слова Чжилея пресс-служба Queensberry Promotions.

Ранее Джо Джойс обозначил цель на реванш с Чжаном Чжилеем.