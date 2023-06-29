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"В первом бою я создал историю": Чжилей высказался о реванше с Джойсом

Боксеры в сентябре проведут второй поединок.
Сегодня, 18:29
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал предстоящий реванш против Джо Джойса.

По словам китайского боксера, он будет подходить к повторному поединку так, будто их первой встречи в ринге не было.

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"В прошлом бою я создал историю. Я верю, что лучший способ унаследовать историю - написать новую.

Я смотрю на реванш как на новый бой. Я смотрю на Джо Джойса так, словно никогда не дрался с ним раньше. Я начал с нуля, и это новый я", - приводит слова Чжилея пресс-служба Queensberry Promotions.

Ранее Джо Джойс обозначил цель на реванш с Чжаном Чжилеем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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