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"Будет настоящая заруба": Беринчик оценил свой ближайший бой

Украинец встретится в ринге со шведом Энтони Йигитом.
Сегодня, 16:41
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик поделился ожиданиями от своего ближайшего боя со шведом Энтони Йигитом.

Поединок состоится в андеркарде боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и претендентом Даниэлем Дюбуа.

Читай также: Беринчик проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа

"26 августа меня ждет бой с опытным и известным широкой боксерской общественности соперником, который боксировал с мировыми проспектами.

Мы уже встречались в олимпийском ринге, и я знаю, что он - настоящий воин. У нас будет настоящая заруба", - приводит слова Беринчика K2 Promotions Ukraine.

Источник: K2 Promotions Ukraine

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.

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