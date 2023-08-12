"Будет настоящая заруба": Беринчик оценил свой ближайший бой
Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик поделился ожиданиями от своего ближайшего боя со шведом Энтони Йигитом.
Поединок состоится в андеркарде боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и претендентом Даниэлем Дюбуа.
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"26 августа меня ждет бой с опытным и известным широкой боксерской общественности соперником, который боксировал с мировыми проспектами.
Мы уже встречались в олимпийском ринге, и я знаю, что он - настоящий воин. У нас будет настоящая заруба", - приводит слова Беринчика K2 Promotions Ukraine.
Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.
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