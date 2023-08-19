Беринчик отправился в Польшу, завершив подготовку к бою с Йигитом

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик в ближайшем бою встретится в ринге со шведом Энтони Йигитом.

Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в андеркарде боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Читай также: "Будет настоящая заруба": Беринчик оценил свой ближайший бой

Накануне Беринчик сообщил, что завершил основной этап подготовки к предстоящему бою.

Украинский боксер уже покинул тренировочный лагерь, который проходил в Буковеле, и отправился в Польшу.

Ранее сообщалось,что Усик провел заключительную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!