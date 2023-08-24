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"Это прибавило мне мотивации": Усик рассказал о визите к украинским воинам на передовой

Боксер поделился впечатлениями от посещения расположения защитников Украины.
Сегодня, 14:31
Усик навещал украинских воинов / lomus_official
Усик навещал украинских воинов / lomus_official

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как посещал украинских воинов, защищающих страну от российских захватчиков.

"Я жил вместе с солдатами. Я провел с ними некоторое время. Конечно, это прибавило мне мотивации. Я получил много текстовых сообщений от поклонников, мне также писали мои друзья, которые находятся на передовой. Порой, когда я говорю с друзьями по телефону, взрываются снаряды, я слышу бомбежку, и они говорят: "Брат, я позвоню тебе позже, если останусь в живых". В большинстве случаев они выживают.

Через бинокль, на расстоянии 900 метров, я видел, как бегут мои враги. Я видел взорванный танк. Я видел разрушенные дома. Я видел людей без ног и рук. Я также видел людей, которые ходили, но казались мне мертвыми.

Когда я сидел в машине возле города, я осознал, что это мертвый город. Я видел детские игрушки, видел детские площадки, но мне все казалось мертвым. В этом городе не было энергии. Однажды я осознал, что на этом месте, на этой площадке играли дети. Но сейчас оно совершенно мертвое".

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"Некоторые парни на передовой спрашивали: "Что ты здесь делаешь? Мы не понимаем, почему ты приехал сюда. Некоторые генералы не приезжают в это место". Я говорил им: "Я не генерал, а обычный украинский парень".

Последние полтора года я живу в разлуке с моей семьей. Мои дети не могут находиться в Украине. Они живут в другом месте, но все это делает меня сильнее. Я вижу, как меняются люди. Даже люди, которых я знаю, меняются, но по-другому - не лучшим образом.

Я провел много времени с этими воинами, и они не профессиональные солдаты, готовые воевать. Это обычные люди. Один из них был банкиром, у второго была пекарня, у третьего был свой бизнес, но они пошли воевать. Конечно, в армии есть и солдаты, но многие парни ими не были. Они пришли туда, чтобы наша страна стала свободной

Если бы я мог доставить им хоть немного удовольствия, я бы дрался каждый день. Я понимаю, потому что они там на передовой, они ничего не смотрят, они борются за свободу. Но свободу мы обретем позже", - приводит слова Усика The Ring.

Ранее Усик также поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины.

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