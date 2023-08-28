Джойс рассказал, кто из пары Фьюри - Нганну обладает более сильным ударом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну считается огромным андердогом перед своим боксерским дебютом против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии 28 октября.

В 2018 году Джо Джойс провел примерно 30 раундов в качестве спарринга с Фьюри перед его первым поединком с Деонтеем Уайлдером. Два года спустя Джойс выступил в качестве спарринг-партнера Нганну.

Теперь, когда до их очного боя осталось два месяца, 37-летний британец в интервью для Pro Boxing Fans рассказал, кто из них обладает более сильным ударом.

"Конечно, Нганну бьет сильнее, если ты позволяешь ему ударить себя", - сказал Джойс.

Источник: talkSPORT

"Фьюри – изворотливый персонаж, но он показал, что тоже может сильно бить. Вы можете видеть это по тому, как он нокаутировал Диллиана Уайта и Деонтея Уайлдера".

"Я думаю, что у Фьюри более быстрые удары, и он, вероятно, будет быстрее работать ногами", — добавил он.

Источник: talkSPORT

"Боксерские способности Нганну немного более базовые, но у него есть преимущество в силе. Если Фьюри потеряет концентрацию и Нганну его чем-нибудь пригвоздит, он может причинить ему вред".

"Нганну начинал с бокса, поэтому у него есть боксерские способности, довольно быстрые руки и мощные удары. Помню, когда я спарринговал с ним, его удары со свистом проносились мимо моего тела и головы".

Стоит отметить, что подобного мнения придерживается и Майк Тайсон, считающий, что Тайсон Фьюри еще никогда не встречался с тем, кто обладает ударом такой силы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!