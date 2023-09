"Как насчет реванша? Боишься?": Менеджер Ломаченко обратился к Хэйни

Эгис Климас прокомментировал слова абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни о том, что его подопечному Василию Ломаченко потребовалась медицинская помощь после боя с ним.

Менеджер боксера с украинским паспортом поинтересовался у американца, не хочет ли тот провести реванш.

"Девин, вау, ты обладаешь точной информацией. Мы отправились в больницу и искали тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке после такого большого количества пропущенных ударов в голову, но нам сказали, что карета скорой помощи отвезла тебя в другую больницу. Мы беспокоились о тебе. Как насчет реванша? Боишься?" - написал Климас в Twitter.

Devin, WOW you got correct information, we did go to hospital and we was looking for you just to make sure you are ok as you been punched so many times into your head, but we’ve been told ambulances took you to different hospital.we was worry about you. How about rematch? Scary? https://t.co/uXhMtESTPE