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"Как насчет реванша? Боишься?": Менеджер Ломаченко обратился к Хэйни

Эгис Климас отреагировал на заявление американца, что Василий попал в больницу после боя с ним.
Сегодня, 15:22
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас прокомментировал слова абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни о том, что его подопечному Василию Ломаченко потребовалась медицинская помощь после боя с ним.

Менеджер боксера с украинским паспортом поинтересовался у американца, не хочет ли тот провести реванш.

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"Девин, вау, ты обладаешь точной информацией. Мы отправились в больницу и искали тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке после такого большого количества пропущенных ударов в голову, но нам сказали, что карета скорой помощи отвезла тебя в другую больницу. Мы беспокоились о тебе. Как насчет реванша? Боишься?" - написал Климас в Twitter.

Ранее Хэйни назвал условие, при котором вернется в дивизион Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эгис Климас девин хэйни

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