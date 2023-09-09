iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Этот бой неизбежен": Промоутер сообщил, когда состоится поединок Хэйни с Прогрейсом

Абсолютный чемпион легкого дивизиона поборется за титул в новой весовой категории.
Сегодня, 15:08
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился подробностями организации боя Девина Хэйни против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

По словам промоутера, этот поединок планируют провести в США в начале декабря этого года.

Читай также: "Как насчет реванша? Боишься?": Менеджер Ломаченко обратился к Хэйни

"Этот бой неизбежен. Думаю, он состоится в декабре. Похоже, дата начала декабря. Это потрясающий поединок. Сейчас работаю над местом проведения.

Реджис уже подписал контракт, Девин - еще нет. Но он просто ждет площадку, где поединок состоится. Теперь у нас она есть, мы готовы к работе. Надеюсь, подписи будут на этой неделе.

Нет, проведем не в Лас-Вегасе, но в другом увлекательном месте в США. Но пока не объявим, не скажу", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Хэйни назвал условие, при котором вернется в легкий дивизион.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Реджис Прогрейс девин хэйни

Статьи по теме

Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером
"Как насчет реванша? Боишься?": Менеджер Ломаченко обратился к Хэйни "Как насчет реванша? Боишься?": Менеджер Ломаченко обратился к Хэйни
Промоутер претендента на титул Усика сообщил, когда может состояться бой Промоутер претендента на титул Усика сообщил, когда может состояться бой
Промоутер Джошуа объяснил, был ли удар Дюбуа в бою с Усиком ниже пояса Промоутер Джошуа объяснил, был ли удар Дюбуа в бою с Усиком ниже пояса
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202418:04
Конопля и Яремчук в старте: Ребров определился с составом на матч против Англии
Европа17:51
Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи
Сборные17:49
Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам
Футбол17:32
На матче Украина - Англия ожидается аншлаг
Сборные17:30
Словения, Литва, Латвия и Италия определили свои места по итогам чемпионата мира-2023
ММА17:20
Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF
Сборные17:20
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Словения стала седьмой, Латвия победила Литву в матче за пятое место
Бокс17:02
"Если он тебя ударит, то причинит боль": Фьюри оценил способности Нганну
Футбол16:57
Лидер Брайтона де Дзерби попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ
Бокс16:34
"Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже": Фьюри пожаловался на потенциальных соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK