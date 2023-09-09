"Этот бой неизбежен": Промоутер сообщил, когда состоится поединок Хэйни с Прогрейсом

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился подробностями организации боя Девина Хэйни против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

По словам промоутера, этот поединок планируют провести в США в начале декабря этого года.

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"Этот бой неизбежен. Думаю, он состоится в декабре. Похоже, дата начала декабря. Это потрясающий поединок. Сейчас работаю над местом проведения.

Реджис уже подписал контракт, Девин - еще нет. Но он просто ждет площадку, где поединок состоится. Теперь у нас она есть, мы готовы к работе. Надеюсь, подписи будут на этой неделе.

Нет, проведем не в Лас-Вегасе, но в другом увлекательном месте в США. Но пока не объявим, не скажу", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Хэйни назвал условие, при котором вернется в легкий дивизион.

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