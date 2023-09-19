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Британский боксер: У Усика безусловно феноменальный боксерский ум

Джо Джойс оценил перформанс украинца в бою против Даниэля Дюбуа.
Сегодня, 22:25
Джо Джойс
Джо Джойс

Британский боксер Джо Джойс высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в поединке, который состоялся 26 августа в польском Вроцлаве.

По словам спортсмена, Усик обладает невероятным боксерским умом.

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"У Усика, безусловно, феноменальный боксерский ум, работа ног, тайминг, и он выдал доминирующее выступление, если не считать спорный удар Дюбуа. Начался ли у Усика спад? Не знаю, ведь в этом бою он не выглядел так же хорошо, как в предыдущем в плане количества выброшенных ударов. 

Но, возможно, он выбрал другую тактику. Возможно, он считал, что ему не нужно выбрасывать много ударов, в целом он остановил Дюбуа джебом.

Да, Усик становится старше, и он, очевидно, прирожденный крузер, а не супертяжеловес. Возможно, все немного изменилось, когда ему пришлось побольше и набрать вес", - сказал британец.

Отметим, что Джойс также является супертяжеловесом, как и Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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