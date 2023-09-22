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Стивенсон признался, какого боксера считает самым умным в истории

Экс-чемпион рассказал, стиль какого бойца хочет наследовать.
Сегодня, 11:10
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон рассказал, что считает легендарного Флойда Мейвезера самым умным бойцом в истории бокса.

Американец восхищается непобежденным обладателем титулов в пяти дивизионах и хотел бы наследовать его стиль.

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"Флойд, вероятно, самый умный боец за всю историю бокса, которого я видел.

Знаете, мой дедушка всегда учил меня, что искусство бокса - это когда ты наносишь удар, но при этом не пропускаешь в ответ. Учитывая то, как меня воспитывали, я четко понимал, что хочу иметь возможность ударить своего соперника и не дать ему нанести ответный удар.

Я тренировался каждый день, чтобы быть уверенным, что мой стиль именно такой, и если я делаю это, то знаю, что я - лучший боец в мире", - цитирует Стивенсона Boxing Social.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Шакур Стивенсон должен подраться с Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный пояс WBC в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Шакур Стивенсон

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