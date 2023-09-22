"Закончу твою карьеру": Чжилей оставил грозное послание Джойсу перед реваншем
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выразил уверенность в своей победе в реванше с Джо Джойсом.
По словам китайского боксера, его соперник совершил большую ошибку, согласившись на поединки с ним.
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"В первом поединке ты дал мне возможность, а твоя команда совершила ошибку, выбрав меня. И твоя команда делает еще большую ошибку, активировав этот реванш. Я здесь, чтобы закончить твою карьеру", - сказал Чжилей на пресс-конференции перед вторым боем.
Напомним, реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Джо Джойс намерен потребовать бой у Александра Усика после реванша с Чжаном Чжилеем.
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