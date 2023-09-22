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"Закончу твою карьеру": Чжилей оставил грозное послание Джойсу перед реваншем

Китайский боксер уверен в своем повторном успехе в противостоянии с британцем.
Сегодня, 13:12
Чжилей встретится в реванше с Джойсом / Getty Images
Чжилей встретится в реванше с Джойсом / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выразил уверенность в своей победе в реванше с Джо Джойсом.

По словам китайского боксера, его соперник совершил большую ошибку, согласившись на поединки с ним.

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"В первом поединке ты дал мне возможность, а твоя команда совершила ошибку, выбрав меня. И твоя команда делает еще большую ошибку, активировав этот реванш. Я здесь, чтобы закончить твою карьеру", - сказал Чжилей на пресс-конференции перед вторым боем.

Напомним, реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джо Джойс намерен потребовать бой у Александра Усика после реванша с Чжаном Чжилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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