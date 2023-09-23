Джойс назвал причину поражения Дюбуа в бою с Усиком

Британец Джо Джойс поделился мнением о поражении Даниэля Дюбуа в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

По словам звездного боксера, его соотечественник не был таким опытным, чтобы противостоять украинцу.

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"Он мог бы подняться, но, возможно, не сделал этого из-за неопытности. Он просто не был готов к противостоянию на таком уровне. Он мог бы считать про себя и подняться на восемь, вместо того, чтобы ждать до десяти. Это была его ошибка. Я так думаю, но трудно назвать причину.

Даниэль - молод, но после первого лагеря с Доном Чарльзом он выглядел хорошо. Было видно, что он кое-что улучшил: скорость, техника и все такое. Но все же он снова взял колено после удара", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Джойс намерен потребовать бой у Усика после реванша с Чжилеем.

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