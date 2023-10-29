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Льюис рассказал, кого считает победителем боя Фьюри - Нганну

Легендарный боксер предположил, что британец подошел к поединку как к разминочному.
Сегодня, 14:31
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис проанализировал бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Легендарный британский боксер считает, что его соотечественник заслужил победу, хотя и отметил, что "Цыганский король" подошел к поединку не в оптимальной форме и, похоже, воспринял его как разминочный, из-за чего выиграть получилось не убедительно.

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"Я думаю, что Тайсон Фьюри победил. Он наносил много ударов. Он хорошо работал джебом.

Фрэнсис Нганну меня действительно удивил. Он показал хорошую выдержку и терпение. Можно сказать, что он ждал идеальной возможности, после чего нанес удар, когда Фьюри потерял равновесие.

У Фьюри не было базы, он не был на сто процентов готов. Как по мне, это было похоже на разминку перед большим боем", - приводит слова Льюиса Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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Льюис рассказал, кого считает победителем боя Фьюри - Нганну
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