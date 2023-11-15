Определился следующий соперник Хрговича после срыва боя с Усиком

Хорват проведет поединок в один вечер с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович проведет следующий бой 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает BoxingScene, хорватский боксер выйдет в ринг с австралийцем Марком де Мори.

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Поединок официально объявят на пресс-конференции, которая пройдет сегодня, 15 ноября, на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. На этом мероприятии своих соперников узнают Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которые должны отбуксировать в рамках этого же вечера бокса.

Де Мори на своем счету имеет два поражения - в 2014 был нокаутирован в первом раунде Джоном Уайборном, а в 2016 - досрочно проиграл Дэвиду Хэю. Сейчас его победная серия насчитывает 11 боев.

Отметим, что Хргович должен был провести поединок с Александром Усиком, но украинец выйдет на ринг с "Цыганским королем".

Ранее стала известна дата боя Усик - Фьюри.

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