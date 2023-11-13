Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити

В рамках прошедшего тура чемпионата Англии Челси и Манчестер Сити выдали сумасшедшею игру, сыграв в результативную ничью (4:4).

Порнозвезда Элли Брук отреагировала на итог встречи, потроллив лондонский клуб.

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Девушка, которая является поклонницей "горожан", не упустила возможность оценить текущее местое Челси в турнирной таблице АПЛ.

"Челси тверкает на 10-м месте, лол", – написала Брук, добавив фото в форме Манчестер Сити.

Отметим, что Брук регулярно публикует фотографии в экипировке Манчестер Сити.

Ранее фанаты Мудрика отреагировали на "ухаживания" Михаила за россиянкой.

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