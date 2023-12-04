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Прогрейс: Я изуродую Хэйни

Американцы сойдутся в ринге в чемпионском бою.
Сегодня, 17:50
Реджис Прогрейс / Boxing Scene
Реджис Прогрейс / Boxing Scene

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) поделился мнением о предстоящем бое с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).

Американец заявил, что намерен добыть яркую победу над соотечественником.

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"Я чувствую, что Дэвин ничего не сможет сделать. Ничего. Он может стать левшей, он может попытаться меня нокаутировать, Дэвин может делать все, что пожелает, я гарантирую, что ему нечем будет ответить.

Как только он почувствует эти удары, все изменится. Я собираюсь изуродовать ему лицо", - приводит слова Прогрейса Boxing Scene.

Бой Прогрейс - Хэйни состоится 9 декабря.

Ранее Хэйни объяснил, почему в его победном бою с Ломаченко не было "ограбления".

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