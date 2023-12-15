Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона и нынешний обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с еще одним бывшим соперником Василия Ломаченко.

Как сообщает ESPN, свою первую защиту чемпионского титула американский боксер должен провести против соотечественника Джемейна Ортиса (17-1-1, 8 КО).

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Поединок планируют организовать 8 февраля в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что Лопес в объединительном бою с Ломаченко в октябре 2020 года стал абсолютным чемпионом, а Ортис уступил боксеру из Украины в октябре 2022 года.

Ранее Теофимо Лопес делал заявления о завершении профессиональной карьеры, но в итоге передумал уходить из бокса.

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