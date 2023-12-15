iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко

Чемпион первого полусреднего веса проведет дебютную защиту титула.
Сегодня, 12:58
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона и нынешний обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с еще одним бывшим соперником Василия Ломаченко.

Как сообщает ESPN, свою первую защиту чемпионского титула американский боксер должен провести против соотечественника Джемейна Ортиса (17-1-1, 8 КО).

Читай также: Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы

Поединок планируют организовать 8 февраля в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что Лопес в объединительном бою с Ломаченко в октябре 2020 года стал абсолютным чемпионом, а Ортис уступил боксеру из Украины в октябре 2022 года.

Ранее Теофимо Лопес делал заявления о завершении профессиональной карьеры, но в итоге передумал уходить из бокса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес Джемейн Ортис

Статьи по теме

Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы
"Думаю, он вернется": Камбосос предположил, когда Лопес возобновит карьеру "Думаю, он вернется": Камбосос предположил, когда Лопес возобновит карьеру
Прогрейс сообщил, с кем хочет подраться после успешной дебютной защиты титула Прогрейс сообщил, с кем хочет подраться после успешной дебютной защиты титула
"Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула "Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:33
Звезда Атлетико вывел Блэкберн в АПЛ
Европа15:20
Хави встал на защиту игроков Барселоны после ряда неудачных матчей
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира
Бокс14:58
"Ничего не подписано": Промоутер Джошуа выступил с заявлением по поводу боя с Уайлдером
Европа14:56
Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге
Европа14:40
Каррагер: Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ
Лига Европы14:25
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
Формула 113:55
Стало известно, под каким названием будет выступать Заубер
Биатлон13:50
Сборная Украины впервые в истории выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU
Европа13:16
Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK