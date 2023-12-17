iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна

Американский боксер вышел победителем из противостояния двух ранее небитых чемпионов.
Сегодня, 09:55
Родригес одержал победу над Эдвардсом / Getty Images
Родригес одержал победу над Эдвардсом / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (19-0, 12 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса IBF британцем Санни Эдвардсом (20-1, 4 КО).

Унификация состоялась в ночь на воскресенье, 17 декабря, на Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Читай также: Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна

Ранее небитые чемпионы от начала поединка устроили конкурентное противостояние с небольшим перевесом в пользу Родригеса. Все же американский боксер постепенно наращивал инициативу, успешно комбинировал и наносил силовые удары, разбил оппоненту лицо и после середины боя уже доминировал.

Источник: Getty Images

В девятом раунде Родригесу удалось отправить Эдвардса в тяжелый нокдаун, но тот все же сумел подняться на ноги. Тем не менее после угол британского боксера, оценив состояние подопечного, не выпустил его на десятый раунд.

Таким образом, благодаря этой победе Родригес объединил титулы WBO и IBF в наилегчайшем весе.

Источник: Getty Images

Напомним, что поясом WBA в этом дивизионе владеет украинец Артем Далакян (22-0, 15 КО), который 23 января 2024 года проведет седьмую защиту титула против японца Сеиго Акуйи (18-2-1, 11 КО).

Ранее Далакян выразил надежду, что сможет получить объединительные бои и побороться за абсолютное чемпионство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF WBO Артем Далакян

Статьи по теме

"Если все будет нормально, идем на объединение": Далакян намерен побороться за абсолютное чемпионство "Если все будет нормально, идем на объединение": Далакян намерен побороться за абсолютное чемпионство
Стало известно, с кем может подраться Беринчик за вакантный пояс WBO Стало известно, с кем может подраться Беринчик за вакантный пояс WBO
Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна
Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта
Помочь журналистам

Видео

Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 111:06
Алонсо рассказал, что заставит его завершить карьеру
Бокс10:58
"Это его точка зрения": Джошуа ответил на заявления Валлина о проблемах с психологией
Европа10:38
Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ
Футбол10:35
ФИФА изменит формат клубного чемпионата мира в 2025 году
ММА10:18
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА10:04
Эдвардс одолел Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
Бокс10:00
Бокс: расписание боев
Бокс09:55
Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна
Европа09:30
Гвардиола - о ничьей с Кристал Пэлас: Манчестер Сити не способен закрыть игру
Европа08:59
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK