Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна

Американский боксер вышел победителем из противостояния двух ранее небитых чемпионов.

Чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (19-0, 12 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса IBF британцем Санни Эдвардсом (20-1, 4 КО).

Унификация состоялась в ночь на воскресенье, 17 декабря, на Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Читай также: Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна

Ранее небитые чемпионы от начала поединка устроили конкурентное противостояние с небольшим перевесом в пользу Родригеса. Все же американский боксер постепенно наращивал инициативу, успешно комбинировал и наносил силовые удары, разбил оппоненту лицо и после середины боя уже доминировал.

Источник: Getty Images

В девятом раунде Родригесу удалось отправить Эдвардса в тяжелый нокдаун, но тот все же сумел подняться на ноги. Тем не менее после угол британского боксера, оценив состояние подопечного, не выпустил его на десятый раунд.

DOWN GOES EDWARDS!!!



AND IT'S OVER AT THE END OF THE ROUND!



BAM RODRIGUEZ! 👑👑 @210bam #RodriguezEdwards live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/ECU0qshrtv — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 17, 2023

Таким образом, благодаря этой победе Родригес объединил титулы WBO и IBF в наилегчайшем весе.

Источник: Getty Images

Напомним, что поясом WBA в этом дивизионе владеет украинец Артем Далакян (22-0, 15 КО), который 23 января 2024 года проведет седьмую защиту титула против японца Сеиго Акуйи (18-2-1, 11 КО).

Ранее Далакян выразил надежду, что сможет получить объединительные бои и побороться за абсолютное чемпионство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!