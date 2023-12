Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна

Чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (19-0, 12 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса IBF британцем Санни Эдвардсом (20-1, 4 КО).

Унификация состоялась в ночь на воскресенье, 17 декабря, на Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Ранее небитые чемпионы от начала поединка устроили конкурентное противостояние с небольшим перевесом в пользу Родригеса. Все же американский боксер постепенно наращивал инициативу, успешно комбинировал и наносил силовые удары, разбил оппоненту лицо и после середины боя уже доминировал.

В девятом раунде Родригесу удалось отправить Эдвардса в тяжелый нокдаун, но тот все же сумел подняться на ноги. Тем не менее после угол британского боксера, оценив состояние подопечного, не выпустил его на десятый раунд.

